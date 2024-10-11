Nevzat Özkunt: Ortada psikolojik bir vaka var

TDP Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, UBP'nin tek adayı Zorlu Töre'nin yeterli oy desteği almadan kendisini başkan ilan etmesini "psikolojik bir vaka" olarak nitelendirdi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, UBP'nin tek adayı olan Zorlu Töre'nin, '23 evet', '25 hayır' oyu almasına rağmen kendisini başkan ilan etmesi ile ilgili bir paylaşım yaparak, "Ortada psikolojik bir vaka var" dedi.

Özkunt, "Bence sorun tansiyon değil, psikolojik. Ortada ciddi bir psikolojik vaka var" diyerek bunun koltuk sendromu olduğunu ifade etti.

Özkunt, "25 red, 23 evet’e “kazandım” diyorsa kurul kararıyla Bakırköy’e kaldırılmalıdır. Çünkü ülkemizde bunun tedavisi yoktur" dedi.