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Nöbetçi Eczane (6 Ocak 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (6 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczane (6 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ÇELER ECZANESİ

 06.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 75 05
 Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı

 

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

 06.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 25 72
 Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Corner Pup çaprazı

 

ÖZYOL ECZANESİ

 06.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 21 31
 Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

 06.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0548) 881 18 11
 Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne

 

KÜÇÜK ECZANESİ

 06.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 36 26
 Canbulat Sok.No:5/C Girne

 

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

 06.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0542) 855 31 14
 Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

LARNAKA YOLU ECZANESİ

 06.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94
 15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa

 

ZEYNEP ECZANESİ

 06.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 18 47
 Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

NİLGÜN ECZANESİ

 06.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 38 47
 25 Ecevit Cad. Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

HATİCE SOYER ECZANESİ

 06.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0548) 865 52 91
 Cengizköy Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

NALAN ECZANESİ

 06.01.2023 (Cuma)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 40 06
 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
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