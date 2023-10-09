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Nöbetçi Eczaneler (09 Ekim 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (09 Ekim 2023)
Nöbetçi Eczaneler (09 Ekim 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

FERİN ECZANESİ

09.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 42 82

Cebeci Sok.N0:35 Arda Market yanı İş Bankası sırası Yenikent, Gönyeli

***

İSMET ECZANESİ

09.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 15 40

Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa

***

PERVİN ECZANESİ

09.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 28 18

Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

09.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

***

MELİZ 2 ECZANESİ

09.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 862 28 82

Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne

***

ÖMRÜM ECZANESİ

09.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 22 87

Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

09.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 95 55

N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

***

ERGİN ECZANESİ

09.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 47 35

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

DOĞA ECZANESİ

09.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 46 40

Piyale Paşa Mah.No:121

LEFKE BÖLGESİ:

DİLAN PUL ECZANESİ

09.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 73 33

Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

09.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

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