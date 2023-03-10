Nöbetçi Eczaneler (10 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ
|10.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 55 15
|Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı
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SEVAL ECZANESİ
|10.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 86 75
|9 Yavuz Konnolu Sok.Başkent Hastanesi yanı Etik Hastanesi yolu Kermiya - Lefkoşa
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SEYRANTEPE ECZANESİ
|10.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 57 28
|Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa
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GİRNE BÖLGESİ
GÜNDAL ECZANESİ
|10.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 816 05 43
|Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı
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PINAR KEKLİK ECZANESİ
|10.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0533) 857 54 94
|Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
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SHİMA ECZANESİ
|10.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0548) 822 02 72
|Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
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MAĞUSA BÖLGESİ
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
|10.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 364 84 94
|Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa
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RANA YONTAR ECZANESİ
|10.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 19 19
|Şht. İbrahim Hasan sok. no:14 AK - UN Market yanı Çanakkale bölgesi. Gazimağusa
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GÜZELYURT BÖLGESİ
ERİN ECZANESİ
|10.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 70 52
|Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
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LEFKE BÖLGESİ
SIDIKA UMAR ECZANESİ
|10.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 723 79 97
|Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
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İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
|10.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 22:00
|(0533) 834 82 51
|Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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