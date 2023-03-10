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Nöbetçi Eczaneler (10 Mart 2023)

» »
Nöbetçi Eczaneler (10 Mart 2023)
Nöbetçi Eczaneler (10 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ

 10.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 55 15
 Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SEVAL ECZANESİ

 10.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 86 75
 9 Yavuz Konnolu Sok.Başkent Hastanesi yanı Etik Hastanesi yolu Kermiya - Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SEYRANTEPE ECZANESİ

 10.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 57 28
 Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

GÜNDAL ECZANESİ

 10.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 816 05 43
 Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

PINAR KEKLİK ECZANESİ

 10.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0533) 857 54 94
 Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SHİMA ECZANESİ

 10.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0548) 822 02 72
 Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

 10.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 364 84 94
 Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

RANA YONTAR ECZANESİ

 10.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 19 19
 Şht. İbrahim Hasan sok. no:14 AK - UN Market yanı Çanakkale bölgesi. Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

ERİN ECZANESİ

 10.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 70 52
 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

SIDIKA UMAR ECZANESİ

 10.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 723 79 97
 Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 10.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 22:00
 (0533) 834 82 51
 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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