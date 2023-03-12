Nöbetçi Eczaneler (12 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
AŞAN ECZANESİ
|12.03.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 57 30
|Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa
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CEMRE ECZANESİ
|12.03.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 65 49
|Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ
|12.03.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 11 10
|Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa
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GİRNE BÖLGESİ
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
|12.03.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 887 44 88
|Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne
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MUCİZEM ECZANESİ
|12.03.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
|Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
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TOKAY VARIŞ ECZANESİ
|12.03.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0542) 855 31 14
|Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
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MAĞUSA BÖLGESİ
OSMANKAN ECZANESİ
|12.03.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 92 97
|Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
SÜMER ECZANESİ
|12.03.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 49 69
|İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜZELYURT BÖLGESİ
NİLGÜN ECZANESİ
|12.03.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 38 47
|25 Ecevit Cad. Güzelyurt
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LEFKE BÖLGESİ
İLKSEN ECZANESİ
|12.03.2023 (Pazar)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 82 40
|Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ÜST MESARYA BÖLGESİ
SERDARLI ECZANESİ
|12.03.2023 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0392) 376 70 06
|Serdarlı Mağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ALT MESARYA BÖLGESİ
HOCANIN ECZANESİ
|12.03.2023 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0392) 397 82 22
|Belediye Dük No:1 Vadili
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İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
|12.03.2023 (Pazar)
|08:00 - 22:00
|(0392) 330 17 20
|Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
|12.03.2023 (Pazar)
|08:00 - 18:00
|(0533) 855 72 12
|8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
|12.03.2023 (Pazar)
|08:00 - 18:00
|(0392) 375 53 66
|Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
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