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Nöbetçi Eczaneler (12 Mart 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (12 Mart 2023)
Nöbetçi Eczaneler (12 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

AŞAN ECZANESİ

 12.03.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 57 30
 Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

CEMRE ECZANESİ

 12.03.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 65 49
 Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ

 12.03.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 11 10
 Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

 12.03.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0533) 887 44 88
 Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MUCİZEM ECZANESİ

 12.03.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
 Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

 12.03.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0542) 855 31 14
 Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

OSMANKAN ECZANESİ

 12.03.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 92 97
 Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SÜMER ECZANESİ

 12.03.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 49 69
 İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

NİLGÜN ECZANESİ

 12.03.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 38 47
 25 Ecevit Cad. Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

İLKSEN ECZANESİ

 12.03.2023 (Pazar)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 82 40
 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ÜST MESARYA BÖLGESİ

SERDARLI ECZANESİ

 12.03.2023 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0392) 376 70 06
 Serdarlı Mağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ALT MESARYA BÖLGESİ

HOCANIN ECZANESİ

 12.03.2023 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0392) 397 82 22
 Belediye Dük No:1 Vadili

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 12.03.2023 (Pazar)
 08:00 - 22:00
 (0392) 330 17 20
 Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

 12.03.2023 (Pazar)
 08:00 - 18:00
 (0533) 855 72 12
 8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

 12.03.2023 (Pazar)
 08:00 - 18:00
 (0392) 375 53 66
 Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
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