Nöbetçi Eczaneler (15 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
|15.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 224 04 15
|Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa
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İZEM ECZANESİ
|15.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 00 40
|İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı
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NECATİBEY ECZANESİ
|15.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 14 78
|Osman Paşa Cad. No: 9/7, Halk Bankası karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa
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GİRNE BÖLGESİ
BARIŞ ECZANESİ
|15.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 84 10
|Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
BAŞAK ECZANESİ
|15.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 36 20
|Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
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MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
|15.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 816 01 23
|Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
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MAĞUSA BÖLGESİ
MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ
|15.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 06 50
|Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Limasol Bankası yanı, Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ÖREN ECZANESİ
|15.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 03 91
|Tunalı Hilmi Sok. 3/A, Maraş bölgesi sağlık ocağı karşısı, Mağusa
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GÜZELYURT BÖLGESİ
CAMCIOĞLU ECZANESİ
|15.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 24 57
|Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
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LEFKE BÖLGESİ
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
|15.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0542) 872 69 74
|Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
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İSKELE BÖLGESİ
NALAN ECZANESİ
|15.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 40 06
|Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
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