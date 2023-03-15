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Nöbetçi Eczaneler (15 Mart 2023)

» »
Nöbetçi Eczaneler (15 Mart 2023)
Nöbetçi Eczaneler (15 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

 15.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 224 04 15
 Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İZEM ECZANESİ

 15.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 00 40
 İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

NECATİBEY ECZANESİ

 15.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 14 78
 Osman Paşa Cad. No: 9/7, Halk Bankası karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

BARIŞ ECZANESİ

 15.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 84 10
 Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

BAŞAK ECZANESİ

 15.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 36 20
 Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

 15.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 816 01 23
 Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ

 15.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 06 50
 Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Limasol Bankası yanı, Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ÖREN ECZANESİ

 15.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 03 91
 Tunalı Hilmi Sok. 3/A, Maraş bölgesi sağlık ocağı karşısı, Mağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

CAMCIOĞLU ECZANESİ

 15.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 24 57
 Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 15.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0542) 872 69 74
 Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

NALAN ECZANESİ

 15.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 40 06
 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
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