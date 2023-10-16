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Nöbetçi Eczaneler 16 Ekim 2023

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Ülke genelinde nöbetçi eczaneler...
Nöbetçi Eczaneler 16 Ekim 2023

LEFKOŞA

AKDENİZ ECZANESİ

16.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 82 77

Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa

BİRGÜN ECZANESİ

16.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 24 12

Kemal Aksay Cad. No:36 Lastikçi Yusuf Çocuk Ltd. Karşısı Taşkınköy Lefkoşa

GÜLNUR ECZANESİ

16.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 66 30

N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa

GİRNE

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

16.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 88

Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

MARYAM ECZANESİ

16.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

SELİN ESER ECZANESİ

16.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 06 66

Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

İÇTEN ECZANESİ

16.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 22 00

Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa

ÖREN ECZANESİ

16.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 91

Tunalı Hilmi Sok. 3/A, Maraş bölgesi sağlık ocağı karşısı, Mağusa

GÜZELYURT

İNCİ ECZANESİ

16.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

16.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

16.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

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