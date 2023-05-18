Nöbetçi Eczaneler (18 Mayıs 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
MERVE BİLLUR ECZANESİ
|18.05.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 43 50
|Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli
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NİLCAN AVCIN ECZANESİ
|18.05.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 23 33
|Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2 Göçmenköy
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
SÖZÜÖZ ECZANESİ
|18.05.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 229 33 00
|Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
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GİRNE BÖLGESİ
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
|18.05.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 34 34
|Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
|18.05.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 25 85
|Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
İPEK YÖNEY ECZANESİ
|18.05.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0533) 862 76 56
|Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MAĞUSA BÖLGESİ
MEVA ECZANESİ
|18.05.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 37 73
|15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
VELİ ATEŞ ECZANESİ
|18.05.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 04 19
|Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa
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GÜZELYURT BÖLGESİ
ERİN ECZANESİ
|18.05.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 70 52
|Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
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LEFKE BÖLGESİ
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
|18.05.2023 (Perşembe)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0542) 872 69 74
|Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
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İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
|18.05.2023 (Perşembe)
|08:00 - 22:00
|(0542) 855 00 15
|İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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