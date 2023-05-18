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Nöbetçi Eczaneler (18 Mayıs 2023)

» »
Nöbetçi Eczaneler (18 Mayıs 2023)
Nöbetçi Eczaneler (18 Mayıs 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

MERVE BİLLUR ECZANESİ

 18.05.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 43 50
 Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

NİLCAN AVCIN ECZANESİ

 18.05.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 23 33
 Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2 Göçmenköy

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SÖZÜÖZ ECZANESİ

 18.05.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 229 33 00
 Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 18.05.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 34 34
 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

 18.05.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 25 85
 Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İPEK YÖNEY ECZANESİ

 18.05.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0533) 862 76 56
 Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

MEVA ECZANESİ

 18.05.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 37 73
 15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

VELİ ATEŞ ECZANESİ

 18.05.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 04 19
 Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

ERİN ECZANESİ

 18.05.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 70 52
 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 18.05.2023 (Perşembe)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0542) 872 69 74
 Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

 18.05.2023 (Perşembe)
 08:00 - 22:00
 (0542) 855 00 15
 İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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