Nöbetçi Eczaneler (20 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
BALIN ECZANESİ
|20.03.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 18 13
|Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
KIZILBAŞ ECZANESİ
|20.03.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 32 59
|Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
SERKAN KERVAN ECZANESİ
|20.03.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 80 91
|Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GİRNE BÖLGESİ
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
|20.03.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0548) 881 18 11
|Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
PINAR KEKLİK ECZANESİ
|20.03.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 857 54 94
|Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
SERTAÇ ECZANESİ
|20.03.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24
|Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MAĞUSA BÖLGESİ
ADA ECZANESİ
|20.03.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 31 30
|Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
BARIŞER ECZANESİ
|20.03.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 60 40
|Mustafa Kemal Bulvarı Yaşam Hastanesi Yanı Newlife Apt.No:1
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜZELYURT BÖLGESİ
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
|20.03.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 12 22
|Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LEFKE BÖLGESİ
SIDIKA UMAR ECZANESİ
|20.03.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 723 79 97
|Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
|20.03.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 22 24
|Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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