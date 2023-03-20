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Nöbetçi Eczaneler (20 Mart 2023)

» »
Nöbetçi Eczaneler (20 Mart 2023)
Nöbetçi Eczaneler (20 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BALIN ECZANESİ

 20.03.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 18 13
 Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

KIZILBAŞ ECZANESİ

 20.03.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 32 59
 Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SERKAN KERVAN ECZANESİ

 20.03.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 80 91
 Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

 20.03.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0548) 881 18 11
 Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

PINAR KEKLİK ECZANESİ

 20.03.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 857 54 94
 Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SERTAÇ ECZANESİ

 20.03.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24
 Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

ADA ECZANESİ

 20.03.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 31 30
 Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

BARIŞER ECZANESİ

 20.03.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 60 40
 Mustafa Kemal Bulvarı Yaşam Hastanesi Yanı Newlife Apt.No:1

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

 20.03.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 12 22
 Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

SIDIKA UMAR ECZANESİ

 20.03.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 723 79 97
 Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 20.03.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 22 24
 Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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