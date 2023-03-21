Nöbetçi Eczaneler (21 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
|21.03.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 61 81
|İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜLNUR ECZANESİ
|21.03.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 66 30
|N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
|21.03.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 45 00
|Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GİRNE BÖLGESİ
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
|21.03.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0548) 870 84 42
|Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MARYAM ECZANESİ
|21.03.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0533) 842 36 37
|Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ
|21.03.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 08 50
|Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MAĞUSA BÖLGESİ
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
|21.03.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 68 20
|İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MEHMET ARTER ECZANESİ
|21.03.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 00 02
|15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜZELYURT BÖLGESİ
UYUMSAL ECZANESİ
|21.03.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 30 05
|Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LEFKE BÖLGESİ
ULUS ECZANESİ
|21.03.2023 (Salı)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 49
|Ecevit cad. N0:11 Lefke
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
İSKELE BÖLGESİ
SELİN ECZANESİ
|21.03.2023 (Salı)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 28 56
|Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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