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Nöbetçi Eczaneler (21 Mart 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (21 Mart 2023)
Nöbetçi Eczaneler (21 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

 21.03.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 61 81
 İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜLNUR ECZANESİ

 21.03.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 66 30
 N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

 21.03.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 45 00
 Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

 21.03.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0548) 870 84 42
 Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MARYAM ECZANESİ

 21.03.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0533) 842 36 37
 Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

 21.03.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 08 50
 Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

 21.03.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 68 20
 İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MEHMET ARTER ECZANESİ

 21.03.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 00 02
 15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

UYUMSAL ECZANESİ

 21.03.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 30 05
 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

ULUS ECZANESİ

 21.03.2023 (Salı)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 49
 Ecevit cad. N0:11 Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

SELİN ECZANESİ

 21.03.2023 (Salı)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 28 56
 Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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