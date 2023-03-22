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Nöbetçi Eczaneler (22 Mart 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (22 Mart 2023)
Nöbetçi Eczaneler (22 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

 22.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 72 72
 Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

 22.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 91 55
 Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ

 22.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 17 67
 Şht.İsmail Dümenci Sok No: 2 C Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı Karaca's Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı Yenişehir Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

 22.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0533) 858 52 08
 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

 22.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 11 88
 Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

RIZKI 2 ECZANESİ

 22.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 824 56 06
 Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

ERGİN ECZANESİ

 22.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 47 35
 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

 22.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 59 59
 İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

ERİN ECZANESİ

 22.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 70 52
 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

İLKSEN ECZANESİ

 22.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 82 40
 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 22.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00
 (0392) 330 17 20
 Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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