Nöbetçi Eczaneler (22 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
|22.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 72 72
|Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa
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GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
|22.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 91 55
|Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
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ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ
|22.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 17 67
|Şht.İsmail Dümenci Sok No: 2 C Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı Karaca's Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı Yenişehir Lefkoşa
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GİRNE BÖLGESİ
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
|22.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0533) 858 52 08
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
|22.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 11 88
|Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
RIZKI 2 ECZANESİ
|22.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 824 56 06
|Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
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MAĞUSA BÖLGESİ
ERGİN ECZANESİ
|22.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 47 35
|Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa
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ZERİN VOLKAN ECZANESİ
|22.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 59 59
|İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜZELYURT BÖLGESİ
ERİN ECZANESİ
|22.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 70 52
|Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
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LEFKE BÖLGESİ
İLKSEN ECZANESİ
|22.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 82 40
|Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
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İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
|22.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00
|(0392) 330 17 20
|Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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