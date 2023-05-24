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Nöbetçi Eczaneler (24 Mayıs 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (24 Mayıs 2023)
Nöbetçi Eczaneler (24 Mayıs 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

CEMRE ECZANESİ

 24.05.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 65 49
 Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İMGE ECZANESİ

 24.05.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 59 51
 Yaman Bey Sokak No: 8, Göçmenköy, Lefkoşa (Şht. Yalçın İlkokulu Karşısı)

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

TÖRENAĞA ECZANESİ

 24.05.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 10 08
 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

 24.05.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0548) 881 18 11
 Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

 24.05.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16
 Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ŞİFALI ECZANESİ

 24.05.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0533) 846 33 30
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

 24.05.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 20 26
 15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜLOĞLU ECZANESİ

 24.05.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 38 68
 Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

 24.05.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 12 22
 Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 24.05.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0533) 882 94 56
 Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 24.05.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00
 (0533) 834 82 51
 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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