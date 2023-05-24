Nöbetçi Eczaneler (24 Mayıs 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
CEMRE ECZANESİ
|24.05.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 65 49
|Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa
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İMGE ECZANESİ
|24.05.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 59 51
|Yaman Bey Sokak No: 8, Göçmenköy, Lefkoşa (Şht. Yalçın İlkokulu Karşısı)
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
TÖRENAĞA ECZANESİ
|24.05.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 10 08
|Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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GİRNE BÖLGESİ
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
|24.05.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0548) 881 18 11
|Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
|24.05.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16
|Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne
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ŞİFALI ECZANESİ
|24.05.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0533) 846 33 30
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
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MAĞUSA BÖLGESİ
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
|24.05.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 20 26
|15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa
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GÜLOĞLU ECZANESİ
|24.05.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 38 68
|Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa
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GÜZELYURT BÖLGESİ
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
|24.05.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 12 22
|Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
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LEFKE BÖLGESİ
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
|24.05.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0533) 882 94 56
|Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
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İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
|24.05.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00
|(0533) 834 82 51
|Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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