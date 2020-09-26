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Nöbetçi Eczaneler ( 26 Eylül 2020 Cumartesi)

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Nöbetçi Eczaneler ( 26 Eylül 2020 Cumartesi)
Nöbetçi Eczaneler ( 26 Eylül 2020 Cumartesi)

LEFKOŞA:

BİRGÜN ECZANESİ

 Kemal Aksay Cad. No:36 Devpa Süpermarket Yolu - Lastikçi Yusuf Çocuk Karşısı Taşkınköy Lefkoşa

 03922252412

 ***

OBA ECZANESİ

 GAZ.HASAN TAHSİN CAD. LEMAR YOLU ÇİN PAZARI KARŞISI KERMİYA LEFKOŞA

 03922237101

***

SEYRANTEPE ECZANESİ

 Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa

 03922255728

GİRNE:

RIZKI ECZANESİ

 NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

 0392 815 34 96

***

TÖRENSEL ECZANESİ

 Beşparmaklar Cad. N0:100/C , Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy

 0392 824 57 13

GAZİMAĞUSA:

BAHAR ECZANESİ

 N0:45 ismet İnönü Bulvarı Gazi Mağusa

 03923655126

***

UMUT ECZANESİ

 Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa

 03923662369

GÜZELYURT:

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

 Şht.Hasan Cafer Sok. NO: B 12 Güzelyurt Gunna İletişim Karşısı

 0392 714 18 94

İSKELE:

 SELİN ECZANESİ

 03923712856

LEFKE:

HATİCE SOYER ECZANESİ

 Cengizköy N0:74 /A Lefke

 05488655291

 
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