Nöbetçi Eczaneler (27 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ERSAĞ ECZANESİ
|27.03.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 62 17
|Nidai Cabacaba Apt. Fuar karşısı Ortaköy Lefkoşa
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OBA ECZANESİ
|27.03.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 71 01
|Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa
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SONUÇ ECZANESİ
|27.03.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 32 70
|Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa
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GİRNE BÖLGESİ
ADAŞEHİR ECZANESİ
|27.03.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 01 88
|Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
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ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
|27.03.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 41 42
|Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
|27.03.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0542) 855 31 14
|Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
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MAĞUSA BÖLGESİ
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
|27.03.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 42 40
|İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
VELİ ATEŞ ECZANESİ
|27.03.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 04 19
|Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa
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GÜZELYURT BÖLGESİ
AYCAN ECZANESİ
|27.03.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 23 16
|Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
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LEFKE BÖLGESİ
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
|27.03.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0533) 882 94 56
|Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
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İSKELE BÖLGESİ
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
|27.03.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00
|(0548) 860 55 54
|Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
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