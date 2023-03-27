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Nöbetçi Eczaneler (27 Mart 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (27 Mart 2023)
Nöbetçi Eczaneler (27 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ERSAĞ ECZANESİ

 27.03.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 62 17
 Nidai Cabacaba Apt. Fuar karşısı Ortaköy Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

OBA ECZANESİ

 27.03.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 71 01
 Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SONUÇ ECZANESİ

 27.03.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 32 70
 Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

ADAŞEHİR ECZANESİ

 27.03.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 01 88
 Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

 27.03.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 41 42
 Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

 27.03.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0542) 855 31 14
 Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

 27.03.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 42 40
 İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

VELİ ATEŞ ECZANESİ

 27.03.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 04 19
 Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

AYCAN ECZANESİ

 27.03.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 23 16
 Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 27.03.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0533) 882 94 56
 Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 27.03.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00
 (0548) 860 55 54
 Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
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