Nöbetçi Eczaneler (29 Mayıs 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ÇINARLI ECZANESİ
|29.05.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 23 60
|Güven Sok. 21 A Hamitköy Ekin Adademir arkası
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LA PHARMA ECZANESİ
|29.05.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 14 14
|Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ
|29.05.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 06 06
|Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GİRNE BÖLGESİ
DEFNE ECZANESİ
|29.05.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 35 16
|Atatürk Cad. No:20 Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
|29.05.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 41 42
|Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
PINAR KEKLİK ECZANESİ
|29.05.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 857 54 94
|Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MAĞUSA BÖLGESİ
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
|29.05.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 68 20
|İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ
|29.05.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 06 50
|Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Limasol Bankası yanı, Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜZELYURT BÖLGESİ
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
|29.05.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 20 00
|Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LEFKE BÖLGESİ
SIDIKA UMAR ECZANESİ
|29.05.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 723 79 97
|Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
İSKELE BÖLGESİ
NALAN ECZANESİ
|29.05.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 40 06
|Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
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