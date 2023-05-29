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Nöbetçi Eczaneler (29 Mayıs 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (29 Mayıs 2023)
Nöbetçi Eczaneler (29 Mayıs 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ÇINARLI ECZANESİ

 29.05.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 23 60
 Güven Sok. 21 A Hamitköy Ekin Adademir arkası

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LA PHARMA ECZANESİ

 29.05.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 14 14
 Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ

 29.05.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 06 06
 Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

DEFNE ECZANESİ

 29.05.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 35 16
 Atatürk Cad. No:20 Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

 29.05.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 41 42
 Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

PINAR KEKLİK ECZANESİ

 29.05.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 857 54 94
 Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

 29.05.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 68 20
 İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ

 29.05.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 06 50
 Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Limasol Bankası yanı, Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

 29.05.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 20 00
 Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

SIDIKA UMAR ECZANESİ

 29.05.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 723 79 97
 Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

NALAN ECZANESİ

 29.05.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 40 06
 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
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