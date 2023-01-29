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Nöbetçi Eczaneler (29 Ocak 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (29 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (29 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

GÖNYELİ ECZANESİ

 29.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0533) 856 64 44
 Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli

 

LADEN AKBATUR ECZANESİ

 29.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 25 75
 Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa

 

PERVİN ECZANESİ

 29.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 28 18
 Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AYDIN LİFE ECZANESİ

 29.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 73 50
 Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda

 

ÖZENİR ECZANESİ

 29.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0542) 876 06 60
 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

 

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

 29.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 90 90
 Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

İÇTEN ECZANESİ

 29.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 22 00
 Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa

 

ÖZGE KALE ECZANESİ

 29.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 88 66
 Altay Sok. Baykal, China-Bazaar - Günay taksi yanı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

İNCİ ECZANESİ

 29.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 32 52
 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 29.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 728 83 12
 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

 29.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0392) 232 35 00
 79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

HOCANIN ECZANESİ

 29.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0392) 397 82 22
 Belediye Dük No:1 Vadili

 

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

 29.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 22:00
 (0542) 855 00 15
 İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

GÜRSEL ECZANESİ

 29.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 18:00
 (0392) 374 51 70
 Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

 

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

 29.01.2023 (Pazar)
 08:00 - 18:00
 (0392) 375 53 66
 Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
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