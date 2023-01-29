Nöbetçi Eczaneler (29 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
GÖNYELİ ECZANESİ
|29.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 856 64 44
|Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli
LADEN AKBATUR ECZANESİ
|29.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 25 75
|Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa
PERVİN ECZANESİ
|29.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 28 18
|Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AYDIN LİFE ECZANESİ
|29.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 73 50
|Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda
ÖZENİR ECZANESİ
|29.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0542) 876 06 60
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
|29.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 90 90
|Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
İÇTEN ECZANESİ
|29.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 22 00
|Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa
ÖZGE KALE ECZANESİ
|29.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 88 66
|Altay Sok. Baykal, China-Bazaar - Günay taksi yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
İNCİ ECZANESİ
|29.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 32 52
|Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
|29.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 728 83 12
|Atatürk Cad. 26/A Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
|29.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0392) 232 35 00
|79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
ALT MESARYA BÖLGESİ
HOCANIN ECZANESİ
|29.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0392) 397 82 22
|Belediye Dük No:1 Vadili
İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
|29.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 22:00
|(0542) 855 00 15
|İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
GÜRSEL ECZANESİ
|29.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 18:00
|(0392) 374 51 70
|Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
|29.01.2023 (Pazar)
|08:00 - 18:00
|(0392) 375 53 66
|Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
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