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Nöbetçi Eczaneler (3 Temmuz 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (3 Temmuz 2023)
Nöbetçi Eczaneler (3 Temmuz 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BUSE KARŞILI ECZANESİ

 03.07.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 224 15 45
 Demir Sok.Vedat Benzinci sonrası alt geçit yolu üzeri Cranberry-s Dans Okulu yanı Yenikent

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

FATMA YÜRÜN ECZANESİ

 03.07.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 10 80
 Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ÖZYOL ECZANESİ

 03.07.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 21 31
 Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 03.07.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 34 34
 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

TÖRENSEL ECZANESİ

 03.07.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 824 57 13
 Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ZİYA SENCER ECZANESİ

 03.07.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 826 51 91
 Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

ECE ECZANESİ

 03.07.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 38 46
 Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LARNAKA YOLU ECZANESİ

 03.07.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94
 15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

GÜLSEN ECZANESİ

 03.07.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 11 90
 Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

İLKSEN ECZANESİ

 03.07.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 82 40
 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

 03.07.2023 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00
 (0542) 855 00 15
 İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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