Nöbetçi Eczaneler (3 Temmuz 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
BUSE KARŞILI ECZANESİ
|03.07.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 224 15 45
|Demir Sok.Vedat Benzinci sonrası alt geçit yolu üzeri Cranberry-s Dans Okulu yanı Yenikent
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
FATMA YÜRÜN ECZANESİ
|03.07.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 10 80
|Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ÖZYOL ECZANESİ
|03.07.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 21 31
|Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GİRNE BÖLGESİ
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
|03.07.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 34 34
|Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
TÖRENSEL ECZANESİ
|03.07.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 824 57 13
|Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ZİYA SENCER ECZANESİ
|03.07.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 826 51 91
|Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MAĞUSA BÖLGESİ
ECE ECZANESİ
|03.07.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 38 46
|Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LARNAKA YOLU ECZANESİ
|03.07.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94
|15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜZELYURT BÖLGESİ
GÜLSEN ECZANESİ
|03.07.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 11 90
|Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LEFKE BÖLGESİ
İLKSEN ECZANESİ
|03.07.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 82 40
|Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
|03.07.2023 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00
|(0542) 855 00 15
|İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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