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Nöbetçi Eczaneler (30 Mart 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (30 Mart 2023)
Nöbetçi Eczaneler (30 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

APAYDIN ECZANESİ

 30.03.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 51 59
 2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

NERGİS ECZANESİ

 30.03.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 50 75
 Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SEZER ECZANESİ

 30.03.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 70 88
 79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 30.03.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 34 34
 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

KANDİL ECZANESİ

 30.03.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 38 42
 Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MELİZ 2 ECZANESİ

 30.03.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0533) 862 28 82
 Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

 30.03.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 20 26
 15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

UMUT ECZANESİ

 30.03.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 23 69
 Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

GÜLSEN ECZANESİ

 30.03.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 11 90
 Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

İLKSEN ECZANESİ

 30.03.2023 (Perşembe)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 82 40
 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 30.03.2023 (Perşembe)
 08:00 - 22:00
 (0392) 330 17 20
 Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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