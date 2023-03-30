Nöbetçi Eczaneler (30 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
APAYDIN ECZANESİ
|30.03.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 51 59
|2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa
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NERGİS ECZANESİ
|30.03.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 50 75
|Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
SEZER ECZANESİ
|30.03.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 70 88
|79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GİRNE BÖLGESİ
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
|30.03.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 34 34
|Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
KANDİL ECZANESİ
|30.03.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 38 42
|Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MELİZ 2 ECZANESİ
|30.03.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0533) 862 28 82
|Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MAĞUSA BÖLGESİ
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
|30.03.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 20 26
|15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
UMUT ECZANESİ
|30.03.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 23 69
|Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜZELYURT BÖLGESİ
GÜLSEN ECZANESİ
|30.03.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 11 90
|Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LEFKE BÖLGESİ
İLKSEN ECZANESİ
|30.03.2023 (Perşembe)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 82 40
|Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
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İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
|30.03.2023 (Perşembe)
|08:00 - 22:00
|(0392) 330 17 20
|Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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