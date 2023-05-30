Nöbetçi Eczaneler (30 Mayıs 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
|30.05.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 61 61
|Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy
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BUSE KARŞILI ECZANESİ
|30.05.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 224 15 45
|Demir Sok.Yenikent Gönyeli
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DENİZ ÇORBA ECZANESİ
|30.05.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 72 72
|Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa
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GİRNE BÖLGESİ
ADAŞEHİR ECZANESİ
|30.05.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 01 88
|Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
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SHİMA ECZANESİ
|30.05.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0548) 822 02 72
|Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
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TOKAY VARIŞ ECZANESİ
|30.05.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0542) 855 31 14
|Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
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MAĞUSA BÖLGESİ
MEHMET ARTER ECZANESİ
|30.05.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 00 02
|15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa
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REZAN ECZANESİ
|30.05.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 69 11
|İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa
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GÜZELYURT BÖLGESİ
SERCAN AVCI ECZANESİ
|30.05.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 48 94
|Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
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LEFKE BÖLGESİ
ULUS ECZANESİ
|30.05.2023 (Salı)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 49
|Ecevit cad. N0:11 Lefke
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İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
|30.05.2023 (Salı)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 22 24
|Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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