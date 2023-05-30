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Nöbetçi Eczaneler (30 Mayıs 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (30 Mayıs 2023)
Nöbetçi Eczaneler (30 Mayıs 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

 30.05.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 61 61
 Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

BUSE KARŞILI ECZANESİ

 30.05.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 224 15 45
 Demir Sok.Yenikent Gönyeli

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

 30.05.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 72 72
 Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

ADAŞEHİR ECZANESİ

 30.05.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 01 88
 Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SHİMA ECZANESİ

 30.05.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0548) 822 02 72
 Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

 30.05.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0542) 855 31 14
 Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

MEHMET ARTER ECZANESİ

 30.05.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 00 02
 15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

REZAN ECZANESİ

 30.05.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 69 11
 İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

SERCAN AVCI ECZANESİ

 30.05.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 48 94
 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

ULUS ECZANESİ

 30.05.2023 (Salı)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 49
 Ecevit cad. N0:11 Lefke

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İSKELE BÖLGESİ

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 30.05.2023 (Salı)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 22 24
 Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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