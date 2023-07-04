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Nöbetçi Eczaneler (4 Temmuz 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (4 Temmuz 2023)
Nöbetçi Eczaneler (4 Temmuz 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

EREN ECZANESİ

 04.07.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 24 74
 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜLNUR ECZANESİ

 04.07.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 66 30
 N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İZEM ECZANESİ

 04.07.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 00 40
 İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

AYDIN ECZANESİ

 04.07.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 33 61
 Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İLGEN ECZANESİ

 04.07.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 81 18
 Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SHİMA ECZANESİ

 04.07.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0548) 822 02 72
 Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

BURCU GÖKALP ECZANESİ

 04.07.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 69 39
 Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ÖZGE KALE ECZANESİ

 04.07.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 88 66
 Şht.İbrahim Hasan Sok, Dükkan 4 China-Bazaar yanı - Günay taksi sırası, Ayluga Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

RESMİYE ESE ECZANESİ

 04.07.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 45 18
 Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 04.07.2023 (Salı)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 728 83 12
 Atatürk Cad. 26/A Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 04.07.2023 (Salı)
 08:00 - 22:00
 (0548) 860 55 54
 Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele
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