Nöbetçi Eczaneler (4 Temmuz 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
EREN ECZANESİ
|04.07.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 24 74
|Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜLNUR ECZANESİ
|04.07.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 66 30
|N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
İZEM ECZANESİ
|04.07.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 00 40
|İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı
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GİRNE BÖLGESİ
AYDIN ECZANESİ
|04.07.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 33 61
|Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
İLGEN ECZANESİ
|04.07.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 81 18
|Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
SHİMA ECZANESİ
|04.07.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0548) 822 02 72
|Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
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MAĞUSA BÖLGESİ
BURCU GÖKALP ECZANESİ
|04.07.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 69 39
|Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ÖZGE KALE ECZANESİ
|04.07.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 88 66
|Şht.İbrahim Hasan Sok, Dükkan 4 China-Bazaar yanı - Günay taksi sırası, Ayluga Gazimağusa
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GÜZELYURT BÖLGESİ
RESMİYE ESE ECZANESİ
|04.07.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 45 18
|Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LEFKE BÖLGESİ
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
|04.07.2023 (Salı)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 728 83 12
|Atatürk Cad. 26/A Lefke
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İSKELE BÖLGESİ
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
|04.07.2023 (Salı)
|08:00 - 22:00
|(0548) 860 55 54
|Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele
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