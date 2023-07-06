Nöbetçi Eczaneler (6 Temmuz 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
|06.07.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 11 16
|Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
|06.07.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 45 65
|Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
SEYRANTEPE ECZANESİ
|06.07.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 57 28
|Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GİRNE BÖLGESİ
AYDIN LİFE ECZANESİ
|06.07.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 73 50
|Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
BAŞAK ECZANESİ
|06.07.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 36 20
|Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
EMİN ECZANESİ
|06.07.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0533) 870 19 46
|Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MAĞUSA BÖLGESİ
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
|06.07.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 39 15
|Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
İNEM MİMAR ECZANESİ
|06.07.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0548) 842 27 95
|Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜZELYURT BÖLGESİ
NİLGÜN ECZANESİ
|06.07.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 38 47
|25 Ecevit Cad. Güzelyurt
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LEFKE BÖLGESİ
ENVER POLİLİ ECZANESİ
|06.07.2023 (Perşembe)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 46
|Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
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İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
|06.07.2023 (Perşembe)
|08:00 - 22:00
|(0533) 834 82 51
|Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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