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Nöbetçi Eczaneler (6 Temmuz 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (6 Temmuz 2023)
Nöbetçi Eczaneler (6 Temmuz 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

 06.07.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 11 16
 Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

 06.07.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 45 65
 Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SEYRANTEPE ECZANESİ

 06.07.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 57 28
 Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

AYDIN LİFE ECZANESİ

 06.07.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 73 50
 Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

BAŞAK ECZANESİ

 06.07.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 36 20
 Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

EMİN ECZANESİ

 06.07.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0533) 870 19 46
 Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

 06.07.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 39 15
 Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İNEM MİMAR ECZANESİ

 06.07.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0548) 842 27 95
 Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

NİLGÜN ECZANESİ

 06.07.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 38 47
 25 Ecevit Cad. Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 06.07.2023 (Perşembe)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 46
 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 06.07.2023 (Perşembe)
 08:00 - 22:00
 (0533) 834 82 51
 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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