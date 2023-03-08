Nöbetçi Eczaneler (8 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
BUSE KARŞILI ECZANESİ
|08.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 224 15 45
|Demir Sok.Yenikent Gönyeli
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FATMA YÜRÜN ECZANESİ
|08.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 10 80
|Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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YEŞİM ECZANESİ
|08.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 69 18
|Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GİRNE BÖLGESİ
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
|08.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0533) 858 52 08
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
DEFNE ECZANESİ
|08.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 35 16
|Atatürk Cad. No:20 Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
RIZKI ECZANESİ
|08.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 34 96
|NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MAĞUSA BÖLGESİ
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
|08.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 55 94
|Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
|08.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 91 93
|Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa
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GÜZELYURT BÖLGESİ
RESMİYE ESE ECZANESİ
|08.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 45 18
|Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LEFKE BÖLGESİ
HATİCE SOYER ECZANESİ
|08.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0548) 865 52 91
|Cengizköy Lefke
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İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
|08.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00
|(0392) 330 17 20
|Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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