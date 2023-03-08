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Nöbetçi Eczaneler (8 Mart 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (8 Mart 2023)
Nöbetçi Eczaneler (8 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BUSE KARŞILI ECZANESİ

 08.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 224 15 45
 Demir Sok.Yenikent Gönyeli

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

FATMA YÜRÜN ECZANESİ

 08.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 10 80
 Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

YEŞİM ECZANESİ

 08.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 69 18
 Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

 08.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0533) 858 52 08
 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

DEFNE ECZANESİ

 08.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 35 16
 Atatürk Cad. No:20 Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

RIZKI ECZANESİ

 08.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 34 96
 NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

 08.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 55 94
 Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ

 08.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 91 93
 Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

RESMİYE ESE ECZANESİ

 08.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 45 18
 Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

HATİCE SOYER ECZANESİ

 08.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0548) 865 52 91
 Cengizköy Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 08.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00
 (0392) 330 17 20
 Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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