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Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan 2024 Pazartesi

» »
Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan 2024 Pazartesi
Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan 2024 Pazartesi

LEFKOŞA BÖLGESİ:

CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ

08.04.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 36 63

Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa

***

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

08.04.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 12 10

Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli

***

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

08.04.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 76 76

Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

BARIŞ ECZANESİ

08.04.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

***

İBRAHİM BARDAK ECZANESİ

08.04.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 851 76 08

Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne

***

POSTACIOĞLU ECZANESİ

08.04.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 00 - (0392) 815 41 00

Mustafa Çağatay Cad. Postacıoğlu Apt. 1, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

SÜMER ECZANESİ

08.04.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 49 69

İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa

***

UZAY ECZANESİ

08.04.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 56 56

İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

ERİN ECZANESİ

08.04.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

08.04.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

08.04.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

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