Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan 2024 Pazartesi

LEFKOŞA BÖLGESİ:
CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ
08.04.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 36 63
Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa
***
KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
08.04.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 12 10
Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli
***
SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
08.04.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 76 76
Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
BARIŞ ECZANESİ
08.04.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
***
İBRAHİM BARDAK ECZANESİ
08.04.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 851 76 08
Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne
***
POSTACIOĞLU ECZANESİ
08.04.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 00 - (0392) 815 41 00
Mustafa Çağatay Cad. Postacıoğlu Apt. 1, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
SÜMER ECZANESİ
08.04.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 49 69
İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa
***
UZAY ECZANESİ
08.04.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 56 56
İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
ERİN ECZANESİ
08.04.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
08.04.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
08.04.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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