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Nöbetçi Eczaneler (9 Mayıs 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (9 Mayıs 2023)
Nöbetçi Eczaneler (9 Mayıs 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ

 09.05.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 82 22
 Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LADEN AKBATUR ECZANESİ

 09.05.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 25 75
 Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SEVCAN ECZANESİ

 09.05.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 60 71
 Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

MARYAM ECZANESİ

 09.05.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0533) 842 36 37
 Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

 09.05.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 816 00 82
 Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

TÖREN ECZANESİ

 09.05.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 89 79
 Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

SÜMER ECZANESİ

 09.05.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 49 69
 İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ULUÇAY ECZANESİ

 09.05.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 24 24
 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

AYCAN ECZANESİ

 09.05.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 23 16
 Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

SIDIKA UMAR ECZANESİ

 09.05.2023 (Salı)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 723 79 97
 Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

NALAN ECZANESİ

 09.05.2023 (Salı)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 40 06
 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
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