Nöbetçi Eczaneler (9 Mayıs 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ
|09.05.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 82 22
|Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. 81/C No: 9, China-Bazaar karşısı, Lemar (Molto) yolu, Ortaköy
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LADEN AKBATUR ECZANESİ
|09.05.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 25 75
|Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
SEVCAN ECZANESİ
|09.05.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 60 71
|Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GİRNE BÖLGESİ
MARYAM ECZANESİ
|09.05.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0533) 842 36 37
|Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
SETENAY BENGİSU ECZANESİ
|09.05.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 816 00 82
|Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
TÖREN ECZANESİ
|09.05.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 89 79
|Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne
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MAĞUSA BÖLGESİ
SÜMER ECZANESİ
|09.05.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 49 69
|İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa
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ULUÇAY ECZANESİ
|09.05.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 24 24
|Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa
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GÜZELYURT BÖLGESİ
AYCAN ECZANESİ
|09.05.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 23 16
|Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
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LEFKE BÖLGESİ
SIDIKA UMAR ECZANESİ
|09.05.2023 (Salı)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 723 79 97
|Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
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İSKELE BÖLGESİ
NALAN ECZANESİ
|09.05.2023 (Salı)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 40 06
|Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
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