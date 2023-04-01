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Norveç’te rekor miktarda kokain ele geçirildi

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Norveç'in başkenti Oslo'da polis meyve kutuları ve kasaları içerisine gizlenmiş 800 kilogram kokain yakaladı. Bu ülkede şimdiye kadar bir seferde yakalanmış en büyük miktarda uyuşturucu oldu.
Norveç’te rekor miktarda kokain ele geçirildi

Euronews’in Norveç haber ajansı NTB’den aktardığı bilgilere göre uyuşturucu, bu hafta Potsdam’da 1.200 kilogram ele geçiren Alman polisinin verdiği istihbarat üzerine yakalandı. Ancak operasyon sırası veya sonrasında henüz Norveç’te kimse tutuklanmadı.

Polis sözcüsü Grete Lien Metlid, kokainin Norveç pazarına yönelik olup olmadığını veya Norveç’in bir geçiş noktası olarak kullanılıp kullanılmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu kaydetti ve “Norveç’le bağlantılı daha büyük ağların olduğunu göz ardı edemeyiz” dedi.

Meyve kasalarının Norveçli büyük bir meyve ve sebze toptancısı olan Bama’nın bir depo tesisine ulaştığı tespit edildi.

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