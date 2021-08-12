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Nüfusun yüzde 70’i aşılandı ama vakalar artıyor

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İzlanda’da salgının başlamasından bu yana günlük vaka sayısı 11 Ağustos’ta 170 vakanın kaydedilmesiyle en yüksek seviyeye ulaştı.
Nüfusun yüzde 70’i aşılandı ama vakalar artıyor

İzlanda’da salgının başlamasından bu yana günlük vaka sayısı 11 Ağustos’ta 170 vakanın kaydedilmesiyle en yüksek seviyeye ulaştı. Temmuz ayının sonlarından itibaren vaka sayılarında ciddi bir artış gözlenen İzlanda’da, şu anda bin 376 kişide aktif olarak enfeksiyon görüldüğü ve bu mevcut vakaların yüzde 2’sinin ciddi hastalığa yakalandığı belirtildi.

Öte yandan ülkede 26 Mayıs’ta 1 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından herhangi bir can kaybı bildirilmedi. İzlanda’da bugüne kadar en yüksek günlük can kaybı 9 Kasım’da 3 kişinin hayatını kaybetmesi ile kayıtlara geçti.

ÇİFT AŞILAMADA YÜZDE 70’İ GEÇTİLER

Dünyada en fazla Covid-19 aşısı yapılan ülkeler arasında yer alan İzlanda’da Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna ve Johnson & Johnson aşıları uygulanıyor. Ülkedeki Covid-19 aşı verilerine göre, yaklaşık 343 bin nüfusa sahip İzlanda’da nüfusun yüzde 77.1’inin en az bir doz aşılandığı, yüzde 71.5’inin ise aşının her iki dozunu alarak tamamen aşılandığı belirtildi.

Verilere göre, İzlanda’da Covid-19 aşılamasının başlamasıyla beraber toplamda 477 bin 205 doz aşı uygulandı. Günlük uygulanan aşı dozu ortalamasın ise 2 bin 515 olduğu belirtildi.

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