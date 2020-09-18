Nükleer Buzkıran Arktika’nin Deneme Seferlerinin Ikinci Aşaması Tamamlandı

Proje 22220 kapsamında görev yapan öncü ve evrensel nükleer buzkıran “Arktika” 17 Eylül’de deneme seferlerinin ikinci aşaması tamamlamasının ardından St Petersburg’a geri döndü. Nükleergüçle çalışan geminin mekanizma ve ekipman denetimi, 23 Haziran-16 Eylül tarihleri arasında Finlandiya Körfezi ve Baltık Denizi’nde yapıldı. Uzmanlar, gemi çalışır durumdayken elektrik güç sistemlerini ve geminin farklı derinliklerden su çekerken gerekli olan hareketlere ilişkin özelliklerini test etti.

FSUE Atomflot Genel Müdürü Mustafa Kashka konuya ilişkin yaptığı açıklamada deneme seferleri programının tamamen uygulandığını belirtti. Kashka, “Gemiyi inşa edenler, yükleniciler ve teslimat ekibi harika bir iş çıkardı. Sonuçlardan oldukça memnunuz. Arktika nükleer buz kırıcı Murmansk’a doğru yola çıkmaya hazır” dedi.

Öncü ve evrensel nitelikteki nükleer güç ile çalışan buz kırıcı Arktika, 22 Eylül’de Baltık Tersanesi’nden bitiş bendinden Murmansk deniz limanına doğru yola çıkacak. Nükleer buz kırıcı, iki hafta sürmesi planlanan yolculuk boyunca buz şartlarında test edilecek.

Tarihçe:

Proje 22220 kapsamındaki öncü evrensel nükleer buzkıran “Arktika”, Rosatom Devlet Atom Enerji Kurumu tarafından görevlendirilen OJSC Baltik Gemi Tersanesi tarafından inşa ediliyor. Gemi omurgası 5 Kasım 2013 tarihinde yerleştirildi ve gemi 16 Haziran 2016’da suya indirildi. Bu gemi dünyanın en büyük ve güçlü nükleer buz kırıcısı olacak. Buz kırıcı, yüksek kapasiteli olanlar dahil olmak üzere gemilere bağımsız kılavuzluk ve Batı Arktik bölgelerdeki filolara da öncülük etmesi için tasarlandı. Geminin ikili çekim anlayışı, gemiye Arktik ve kutup nehirleri ağzında faaliyet göstermesi için olanak sağlıyor. Özellikle de Yenisei nehir ağzının daha sığ alanlarında ve Ob Koyu bölgesinde bu özellik oldukça yardımcı oluyor.

Geminin ana özellikleri: Uzunluk: 173,3 metre; Genişlik: 34 metre; Yükseklik: 15,2 metre; Güç Kapasitesi: 60 MW; Seyir Hızı: 22 knot; Su Çekme Derinliği: 10,5 metre/8,65 metre; Maksimum Buz Penetrasyonu: 2,9 metre; Yer Değiştirme: 33540 ton; Öngörülen Hizmet Süresi: 40 yıl; Mürettebat Sayısı: 53 kişi

Iceberg Merkezi Tasarım Bürosu nükleer buz kırıcının teknik projesini 2009’da tasarladı. Nükleer buz kırıcı özel tasarım iki yeni RITM-200 reaktörü ve toplam kapasitesi 175 MW olan bir buhar türbini ile donatıldı. RITM-200, nükleer endüstrinin en yaşlı tasarım bürosu olan Atomenergomash AŞ’nin bünyesindeki Nizhny Novgorod, yani OKBM Afrikantov’dur. Hem nükleer buz kırıcı reaktörlerinin inşa ve faaliyetinin zengin deneyimi, hem de dünya nükleer güç mühendisliğindeki yeni eğilimler RITM-200’ün tasarımı için altyapı oluşturdu. Her biri 175 MW olan iki reaktörden oluşur. Ayrıca RITM-200 kendisinden öncekilerin iki katı daha hafif ve kompakttır. Bu nedenle de materyal yoğunluğu anlamında daha az maliyetlidir ve gemide daha küçük bir yer kaplar. Böylece de ekonomik olarak daha verimli olur. Böyle bir çözüme yapısal olarak kavuşulmasının nedeni; önceden reaktör dışında konuşlandırılan buhar jeneratörlerinin artık direkt olarak içinde bulunması yani entegre model yapısıdır.

Nükleer güç ile çalışan gemi adını; tarihte su üstü pozisyonda Kuzey Kutbu’na ulaşan ilk gemi olan efsanevi buz kırıcı “Arktika” dan alıyor.