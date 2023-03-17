Nükleer paniğe yol açmıştı: Kayıp uranyumla ilgili yeni açıklama

Uluslararası kamuoyunda endişeye yol açan Libya’daki kayıp uranyumla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Libya'da kaybolduğu açıklanan 2,5 ton kayıp uranyumla ilgili rahatlatan bir açıklama yapıldı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Libya’da 2,5 ton doğal uranyumu içeren 10 varilin kaybolduğunu bildirmişti. Açıklamada, UAEA müfettişlerinin 2,5 ton doğal uranyum içeren 10 varili daha önce belirtilen yerde bulamadığı ve durumun açıklığa kavuşturulması için harekete geçildiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca “Bu durum nükleer güvenlik endişelerinin yanı sıra radyolojik risk de oluşturabilir” denilmişti. Bazı kaynaklar ise uranyumun çalınmış olabileceğini söylemişti.

Korkutan açıklamanın ardından Libya'nın doğusundaki silahlı kuvvetler, kayıp uranyumun bulunduğunu duyurdu. 10 varilin Çad sınırında tespit edildiği aktarıldı.

UAEA, bu bilgiyi doğrulamak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.