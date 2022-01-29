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Nur Nadir’in Yargılandığı Hakaret Davası Sonuçlandı

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Nur Nadir’in Yargılandığı Hakaret Davası Sonuçlandı
Nur Nadir’in Yargılandığı Hakaret Davası Sonuçlandı

Sosyal medya hesaplarından gazetecilere yönelik iftira hakaret içeren video yayınlayan Kıbrıs Gazetesi Kurucu Başkan Yardımcısı Neriman Nur Nadir Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılandı ve dava masrafları dahil 15 bin Türk Lirası ödemesine hükmedildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla huzurunda görülen davanın kararı dün açıklandı.

Mahkeme, ilgili videoda davacı Başaran Düzgün’ün adının farklı şekilde söylenmiş olmasına rağmen makul bir insanın bu videoyu izlediğinde bahsedilenin  davacı olduğunu  anlayabileceğini belirtti. 

Yargıç Hacımulla  Nur Nadir’in Avukatı Seyhan Yıldırımbora’nın yaptığı savunma atıfta bulundu ve tüm müdafaa sebepleri değerlendirildiği zaman herhangi haklı bir müdafaa sebebin olmadığına bulgu yaptı.

Videoda üç gazetecinin adını farklı şekilde söyleyerek tehlikeli, bulaş riski olan ve akıl hastası olduklarına ilişkin beyanları bulunan Nur Nadir’in sözlerinin zem ve  kadih  (hakaret ve iftira) içerdiğini ve davacıya 10,000 lira tazminat ve 5,000 lira dava masrafı  ödemesi hususunda  karar üretti.

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