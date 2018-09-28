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Nusr-et'li Euro 2024 tanıtım filmine tepki yağdı

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Euro 2024 adaylığı çercevesinde İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen organizasyonda gösterilen Türkiye'ye ait tanıtım videosunda Nusret Gökçe'nin de yer almasına birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.
Nusr-et'li Euro 2024 tanıtım filmine tepki yağdı

 

Kasap ve restoran sahibi Nusret Gökçe'nin de Türkiye'nin Euro 2024 adaylığı için çekilen tanıtım filminde yer almasına sosyal medyada tepki yağdı. 

 

​Yayınlanan tanıtım filminde, Nusret'in kendisi ile özdeşleşen ve 'Salt Bea' olarak da bilinen hareketi yaptığı görülüyor.

 

 

Nusret'in tanıtım filminde yer almasını anlamsız bulan birçok sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi.

Nusret'li Euro 2024 tanıtım filmine gelen tepkilerden bazıları:

 

nusret-okuzu.png

 

nusret-sigiri.png

 

 

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