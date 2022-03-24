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Odun sobasını yakmak isterken, yangın çıkardı!

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Odun sobasını yakmak isterken, yangın çıkardı!
Odun sobasını yakmak isterken, yangın çıkardı!

Dün saat 15:00 sıralarında, Paşaköy’de, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Leyla ÜNERDİ’ye ait ikametgahın mutfak odası içerisindeki odun sobasına, tutuşturmak amacıyla yanıcı madde döküldüğü sırada atılan kıvılcımlardan bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu, mutfak odası içerisinde bulunan muhtelif beyaz eşya, mutfak dolapları, kapı ve pencereler yanarak zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir .

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