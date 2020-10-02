Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçlarıyla ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

26 Ekim 2020 tarihinde “Öğrenci Dostu Ada Kart” başvuruları başlıyor…

Açıklamasında “KKTC yükseköğretiminde umutların azaldığı dönemde tercihlerin başlamasına 1 hafta kala büyük ilgi ve yankı uyandıran “ Öğrenci Dostu Ada” projesiyle öğrencilere umut olduk. Ülkemizdeki öğrencilere ayrıcalıklar, avantajlar sağlayacak, öğrenci memnuniyeti getirecek projeyi hayata geçirdik. Bu projeyle birlikte ulaşım ve konaklama noktasında öğrencilerimizin karşılaştıkları sıkıntılara çözümler getireceğiz. Bir bağlamda KKTC üniversitelerin tercih edilebilmesi adına Devlet olarak öncülük ettik.” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, Ada Kart ile öğrencilere alışverişlerde indirim, hediye puan, dünyanın her yerinden para çekebilme, kendi aralarında ücretsiz para transferi ve mobil uygulama ile temassız kullanım kolaylığı sağlanacağına dikkat çekti.

10 bin 304 öğrenci, geçen yıla göre % 11 oranında artış…

Gelinen noktada tüm yükseköğrenim otoritelerinin olumsuz söylemlerine rağmen inançlarını kaybetmediklerini ve paydaşları ile birlikte kurguladıkları stratejiye ve ortaya koydukları projelere güvendiklerine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, “ Ne mutlu ülkemize ki YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre % 11 oranında öğrenci sayımızı artırdık. Geçen yıl KKTC üniversitelerine 8905 öğrenci yerleşme hakkı kazanırken bu yıl rakamı 10,304’e çıkardık. KKTC’ye ayrılan kontenjanların doluluk oranlarını %64’ten %75’e çıkardık. Tüm istatistik verilerde yükseliş gösteren KKTC yükseköğrenimine bu sonuçların hayırlı olmasını temenni ederim.” dedi.

9 Ekim’de yükseköğrenim öğrencileri için charter seferler başlıyor…

“Hem yeni kayıt yapan hem de eğitimlerine devam eden öğrencilerimizi sağlıklı ve güvenli bir şekilde ülkemize getirmek için gerekli çalışmalara katkı koyup en doğrusunu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.” diye konuşan Çavuşoğlu, açıklamasında “9 Ekim ve sonrası için yükseköğrenim öğrencilerine yönelik charter seferler düzenleyip, devletin karantina merkezinde öğrencilerimizi misafir edeceğiz. Öğrencilerimizin hiç bir şüphesi olmasın, onları güvenli ve sağlıklı bir şekilde eğitim almalarına olanak sağlayacağız. Ülkemize geldiklerinde karantina ücretleri de devletimiz tarafından karşılanacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu sıra dışı ve zor şartlar altında sürece katkı koyan Başbakan Ersin Tatar’a, TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a, tüm sıkıntılarıyla yakinen ilgilenen YÖK Başbakanı Yekta Saraç’a ve tüm paydaşlara da teşekkür ederek, ülkemizdeki üniversitelere kayıt hakkı kazanan tüm öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi.