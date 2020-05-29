Öğrenciler, Çalışma izni olanlar 8 Haziran'dan itibaren KKTC'ye dönebilecek

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı...

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KKTC'ye girebilecek kişiler:

1.Kategori: 1 Haziran dan itibaren yurt dışında bulunan Olağan ikameti KKTC olan vatandaşlar 1 hazitran'dan itibaren gelebilecek. Karantinaya girecek. Masraflar devlet tarafından karşılanacak. Büyük ihtimaller 5-11-17 Haziranda charter sefer düzenlenecek. TC'de bulunan aynı durumdaki kişiler hangi sebeple giderlerse gitsinler geri dönüş yapabilecekler.

2.kategori: 8 Hazirandan itibaren KKTC vatandaşı olmasa dahi Ülkemizde ikamet izni bulunanlar. Oturma izni, çalışma izni öğrenci izni bulunanlar 8 hazirandan itibaren gelebilecekler. 14 günlük karantina olacak, bedelini kişiler ödeyecek