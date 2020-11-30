  • BIST 1.311
  • Altın 448,693
  • Dolar 7,8335
  • Euro 9,3750
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8 pozitif vaka!

Öğretmenlik münhalleri... Son başvuru tarihi 7 Aralık

» »
Öğretmenlik münhalleri ile ilgili sınava son başvuru tarihi 7 Aralık
Öğretmenlik münhalleri... Son başvuru tarihi 7 Aralık

Öğretmenlik münhalleri ile ilgili sınava son başvuru tarihlerinde değişiklik yapıldı... Başvuru için belirlenen son tarih 27 Kasım'dan 7 Aralık'a ertelendi.

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), pandemi kurallarına uyabilmek açısından öğretmenlik münhalleri başvurularının 7 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldığını, ancak başvuru yapmak isteyenlerin Online Randevu Sistemi üzerinden en geç 5 Aralık 2020 saat 23.59’a kadar randevu alması gerektiğini bildirdi.

Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 24 Temmuz 2020 tarihinde ilan edilen Öğretmenlik mevkileri için son başvuru tarihi 27 Kasım 2020 olarak belirtilmişti.

Ancak KHK’dan yapılan açıklamaya göre, pandemi kurallarına uyabilmek açısından başvuruların 7 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. Bununla birlilkte,  başvuru yapmak isteyenlerin Online Randevu Sistemi üzerinden en geç 5 Aralık 2020 saat 23.59’a kadar randevu almaları gerektiği kaydedildi. Sistemden randevu almayan kişilerin müracaatlarının kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Buna ilaveten emeklilikten dolayı kadroların boşalması ve/veya ihtiyaç nedeniyle; münhal ilan edilen bazı branşların münhal sayılarının arttırıldığı da belirtildi. Bu çerçevede, münhal ilan edilen tüm öğretmenlik branşları için nihai münhal sayıları ile muhtemel münhal yerlerinin Kamu Hizmeti Komisyonu’nun web sitesi olan khk.kamunet.net adresinden öğrenilebileceği açıklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Metin Üçkaya hayatını kaybetti…29 Kasım 2020 Pazar 22:21
  • Olgun Amcaoğlu rahatsızlandı29 Kasım 2020 Pazar 20:54
  • KKTC'de bugün 8 pozitif vaka!29 Kasım 2020 Pazar 19:20
  • KKTC'de bugün 8 pozitif vaka!29 Kasım 2020 Pazar 19:19
  • TC Bilim kurulu üyesi: Kan grubunun Covid-19’da koruyucu etkisi yok29 Kasım 2020 Pazar 18:02
  • Haftasonu da hükümet kurma çalışması devam etti! İşte detaylar...29 Kasım 2020 Pazar 17:55
  • Demokrat Parti Girne’de 300 kişinin partiye katıldığını duyurdu.29 Kasım 2020 Pazar 17:45
  • Şair Fikret Demirağ, 10’uncu ölüm yıl dönümünde Lefke’de anıldı29 Kasım 2020 Pazar 17:17
  • Gazimağusa Belediyesi’nin kararı halkın sırtına 6 milyon ek borç yüklüyor29 Kasım 2020 Pazar 17:12
  • “Yok Olan Duvar” Lefkoşa’da Sarayönü’nde sergileniyor29 Kasım 2020 Pazar 17:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti