  • BIST 1.236
  • Altın 499,808
  • Dolar 8,2184
  • Euro 9,7332
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPilli:1686 test yapıldı, 3 pozitif vaka

Oğuz: "Sevgiyle Ve Rahmetle Anıyoruz"

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82’inci ölüm yıldönümünde sevgiyle ve rahmetle andı.
Oğuz: "Sevgiyle Ve Rahmetle Anıyoruz"

Oğuz yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün, evrensel değerlere dayanan düşünceleri, ilke ve inkılapları ile çağdaşlaşmanın, demokrasinin, modern Türkiye’nin önünü açtığını kaydetti.

Atatürk’ün devrimlerinin, pek çok halka ilham kaynağı olduğuna işaret eden Oğuz, “Kıbrıslı Türkler de ilk günden Atatürk'ün ilke ve devrimlerini benimsemiş, demokrasiye, laikliğe ve çağdaşlaşmaya sıkı sıkıya sarılmıştır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlandığı günün 82'inci yıldönümünde, aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, sevgiyle ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Görev Dağılımını Yaptı10 Kasım 2020 Salı 10:43
  • Karadeniz Kültür Derneği, Atatürk'ü Saygı Ve Şükranlarla Andı10 Kasım 2020 Salı 10:31
  • Kutlu Evren: "Atatürk, Türk Milletinin İlham Kaynağıdır"10 Kasım 2020 Salı 10:26
  • Özgürgün, 1 Yıldan Sonra Tekrar KKTC'de10 Kasım 2020 Salı 09:42
  • dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 10 Kasım 2020 Salı )10 Kasım 2020 Salı 09:38
  • UBP MYK Ve PM Bugün Toplanıyor10 Kasım 2020 Salı 09:24
  • Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan Karabağ'daki savaşın sona ermesine ilişkin bildiri imzaladı10 Kasım 2020 Salı 08:31
  • İşte HP'de yapılan oylama sonucu.. HP'den UBPye RET Çıktı09 Kasım 2020 Pazartesi 22:57
  • HP'den UBP'ye RET09 Kasım 2020 Pazartesi 22:52
  • Ve Sucuoğlu UBP Başkanlığına adaylığı resmi olarak açıkladı09 Kasım 2020 Pazartesi 22:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti