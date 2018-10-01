  • BIST 98.537
  • Altın 227,322
  • Dolar 5,9426
  • Euro 6,8789
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALAÜ’nün oryantasyon günleri yoğun ilgi gördü

Okçular Lefkoşa’da yarıştı

» »
Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen açık alan okçuluk yarışması hafta sonu gerçekleştirildi.
Okçular Lefkoşa’da yarıştı

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen açık alan okçuluk yarışması hafta sonu gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Kompleksi içerisindeki Okçuluk Açık Alanı’nda önceki gün yapılan Büyük Erkek,Büyük Bayan Olimpik ve Makaralı yay kategorilerinde 27 sporcunun müsabaka ettiği yarışma Havanın yoğun yağışlı olmasına rağmen büyük bir rekabetle devam etti.

Kategorilerde dereceye giren sporculara Belgeleri Federasyon yetkilileri tarafından taktim edildi.

Olimpik Yay Erkek

1.Niyazi Aktansoy(KODOSD)

2.Yusuf Duman (ŞOK)

3.Yılmaz Kutluhan (YOKD)

Olimpik Yay Bayan

1.Fatma Kutluhan (YOKD)

2. Ayşen Altındağlı(GAÜOT)

Makaralı Yay Erkek

1.Serkan Taydaş (BÜYOT)

2.Osman Tez (GAÜOT)

3.Hüseyin Mıstıkoğlu(YOKD)

Makaralı Yay Bayan

1.Ayşen Tez (GAÜOT)

2.Uysal Oldac(BÜYOT)

3.Bahire Beşiktaş (BÜYOT)

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Fatma Amca Anı Turnuvası Şampiyonu Mağusa Spor Akademisi24 Eylül 2018 Pazartesi 18:52
  • Türk sporunun altın haftası24 Eylül 2018 Pazartesi 13:57
  • Türkiye'nin EURO 2024 adaylık dosyası açıklandı21 Eylül 2018 Cuma 15:31
  • ‘Enduro’da tırmanma zamanı21 Eylül 2018 Cuma 15:23
  • Sırada “Baştaşlar Plümer Offroad yarışı” var21 Eylül 2018 Cuma 15:12
  • Haskasap bu kez İrlanda’da piste çıkacak21 Eylül 2018 Cuma 14:39
  • KKTOK, Dünya Şampiyonası’ndan başarıyla döndü!21 Eylül 2018 Cuma 13:47
  • KKTF 8 yaş yaz kupası tamamladı20 Eylül 2018 Perşembe 17:53
  • Arda Dolu anıldı19 Eylül 2018 Çarşamba 18:09
  • Quaresma: 3 silah bana doğrultulmuştu17 Eylül 2018 Pazartesi 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti