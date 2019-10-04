Okyanustan plastik toplama projesinde ilk başarı

Hollandalı bilim insanları tarafından okyanuslardaki plastik atıkları toplamak için geliştirilen düşük maliyetli proje, ilk başarısını elde etti.

Pasifik Okyanusu'nda Türkiye'nin üç katına yakın bir alana yayılan atık yığınının olduğu bölgeye bırakılan 600 metre uzunluğundaki bariyerde, bir tonluk balık ağlarından kamyon lastiklerine ve mikroplastiklere kadar çok sayıda atık toplandı.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, bariyeri geliştiren Ocean Cleanup (Okyanus Temziliği) projesinin yaratıcısı Boyan Slat'ın planlarına göre bu bariyeri birkaç ayda bir ziyaret edecek bir gemi, bariyerde toplanan plastikleri toplayarak geri dönüşüm için karaya çıkaracak.

Bölgedeki plastiğin nasıl toplanacağı son yıllarda cevabı aranan bir soruydu. Slat'ın projesi, sürekli bölgede dolaşan bir gemi gerektirmediği için düşük maliyetiyle öne çıkıyordu.

Daha önce prototipi denenen bariyer, sert okyanus koşullarına dayanamayarak parçalanmıştı.

Günümüzde okyanuslarda 1,8 trilyon plastik parçası olduğu tahmin ediliyor.

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Guardian her yıl 8 milyon ton plastiğin karadan denize karıştığını, 800 bin ton balıkçılık ekipmanının da bunlara ek olarak okyanuslara düştüğünü veya bırakıldığını aktarıyor.

Projenin durumuyla ilgili dün Hollanda'nın Rotterdam kentinde bir basın toplantısı düzenleyen Slat, toplanan plastiklerin satışıyla birkaç yıl içinde projenin kendini finanse edebilir duruma geleceğini tahmin ettiğini söyledi.

Slat, bu plastikleri kullanarak projeler yapmak isteyen kişiler sayesinde özel bir pazarın da oluşabileceğini ekledi.

Penguen dışkısında mikroplastik

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Plastik atıklarla ilgili iki ayrı gelişme de bugünkü Telegraph gazetesinin sayfalarında yer aldı.

Gazetenin bilim muhabiri Henry Bodkin, penguenlerin bedenlerinde ilk defa mikroplastik izine rastlandığını yazdı.

Atlantik Okyanusu'nun güneyindeki penguenlerin dışkılarında yapılan inceleme sonucunda bu dışkıların yüzde 20'sinde mikroplastik tespit edildi.

Araştırmalarını Scientific Report adlı sitede yayımlayan bilim insanları, mikroplastiklerin Antarktika'daki besin zincirinin bir parçası haline geldiğini duyurdu.

Mikroplastiklerin insanların da bedenine girdiği tespit edilmişti.

Mikroplastikler bağışıklık hücrelerine zarar veriyor

Dün İngiltere'de yayımlanan i gazetesinde yer alan bir haberde bunun sağlık üzerine etkilerini araştıran bilim insanlarının, bu parçacıkların bağışıklık sistemine zarar verdiğini tespit ettiğini aktarmıştı.

Araştırmacılar, mikroplastiklere maruz kalan bağışıklık hücrelerinin diğerlerine kıyasla üç kat hızlı öldüğünü tespit etti. Bu durum bedende iltihaba yol açabiliyor.

Telegraph gazetesinde yer alan bir diğer haberde ise Coca-Cola'nın ilk defa denizlerden toplanan plastik atıkları kullanarak plastik şişe yaptığı aktarıldı.

Coca-Cola denizden toplanan atıktan şişe yaptı

Akdeniz'den toplanan düşük kaliteli plastikleri özel bir yöntemle yüksek kaliteli plastiğe çevirmeyi başaran şirket, dün ilk defa bu yöntemle 300 adet şişe üretti.

Konuyla ilgili konuşan Coca-Cola Batı Avrupa Başkanı Tim Brett, bu şekilde üretilen şişelerin sayısını artırarak önümüzdeki yıl bu şişeleri kullanan ürünleri pazara sürmeyi planladıklarını söyledi ve ekledi:

"Dünyanın çok kısıtlı kaynakları çöp olarak bir kenara atılıyor. Bunu düzeltmek için daha fazla şey yapmamız gerektiğini biliyoruz. Tek kullanımlık plastik terimini tedavülden kaldırmayı hedefliyoruz." (BBC)