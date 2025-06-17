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Olağanüstü oturumda milletvekillerine soru hakkı tanınmadı!

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hitap ettiği Meclis Genel Kurulu’nun kapalı oturumunda milletvekillerine soru hakkı verilmemesi tepki çekti.
Olağanüstü oturumda milletvekillerine soru hakkı tanınmadı!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Cumhuriyet Meclisi’ne hitap edeceği 1. Olağanüstü Genel Kurulu toplandı.

Genel Kurul toplantısı saat 11.30’da Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında başladı.

Genel Kurul’da ilk olarak Cumhurbaşkanı Tatar’ın “İsrail-İran savaşıyla kritik bir aşamaya gelen bölgesel gelişmeler ve Rum liderliğinin özellikle gayriresmi Cenevre toplantısının ardından dozunu arttırdığı olumsuz siyasetine” ilişkin Meclis’i bilgilendireceği oturumun kapalı olarak yapılması yönündeki Başbakanlık önergesi okundu. Önerge, oy çokluğuyla kabul edildi.

ŞAHALİ: MİLLETVEKİLLERİNİN SORU HAKKI OLMAMASI DEMOKRATİK DEĞİL

Ardından Danışma Kurulu’nun, olağanüstü birleşimde izlenecek usule ilişkin kararı oylandı. Konuya ilişkin söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Erkut Şahali, konuşma yetkisinin sadece parti genel başkanları ve grup başkanlarına verilmesini eleştirdi, parti başkanları ve Cumhurbaşkanı’nın Meclis dışında da toplantı yaptığına dikkat çekti. Soru sorma hakkının ise milletvekillerine değil de grup başkan vekillerine tanınmasının toplantının amacına hizmet etmediğini savunan Şahali, bunun demokratik olmadığını ve meclise yakışmadığını söyledi.

ATUN: VAKİTTEN TASARRUF AMAÇLI YAPILDI

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Sunat Atun da, yanıt vermek amacıyla kürsüye çıkarak, bunun daha önce de yapılan bir uygulama olduğuna dikkat çekti; bu yöntemlerin Danışma Kurulu’nda belirlendiğine ve daha önce de milletvekilleriyle konuşulduğunu belirtti. Atun, daha önceki benzer örnekleri hatırlatarak, bunun vakitten tasarruf amaçlı yapıldığını kaydetti. Ardından karar oy çokluğuyla kabul edildi.

Ardından Kıbrıs konusuyla ilgili bu toplantıya Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar’ın katılımına ilişkin karar okundu. Karar, oy birliğiyle kabul edildi.

Sunuşların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genel Kurul salonuna geldi. Toplantı, kapalı oturum şeklinde devam ediyor.

Genel Kurul’a, olağanüstü birleşiminin tamamlanması sonrası milletvekillerin güncel konularda konuşmalarıyla devam edilmesi bekleniyor

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