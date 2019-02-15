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SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Ölenlerin sayısı 8'e yükseldi! KKTC acil önlem aldı

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Güney Kıbrıs'ta domuz gribinden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. KKTC Sağlık Bakanlığı ise sınır kapılarında önlem aldı.
Ölenlerin sayısı 8'e yükseldi! KKTC acil önlem aldı

Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Limasol Genel hastanesinde dün bir kişi daha domuz gribinden hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamasındai; 1 Aralık 2018den bugüne kadar 47 ciddi vaka kaydedildi. Bunlardan 11inin tedavisi halen devam ediyor. Hastalardan 8i öldü, geriye kalanlar ise taburcu edildi denildi.

KKTC ÖNLEM ALDI

KKTC Sağlık Bakanlığı'nın da, sınır kapılarında önlem aldığı ve domuz gribine karşı hazırlıklı olduğu belirtildi.

KAYNAK: MİLLİYET

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