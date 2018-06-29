  • BIST 97.018
  • Altın 184,115
  • Dolar 4,5769
  • Euro 5,3302
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKATrafik suçlarına uygulanan cezalara yüzde 500’e varan zam öngörülüyor

Ombudsman’ın “miras yoluyla “T” izni başvurusuyla ilgili raporu

» »
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), babasından miras yoluyla kaldığını iddia ederek “T” izni  başvurusunda  bulunan  bir vatandaşın  başvurusunu değerlendirmeyen İzin Kurulu’nun  hatalı davrandığını belirtti.
Ombudsman’ın “miras yoluyla “T” izni başvurusuyla ilgili raporu

Ombudsman, İzin Kurulu’nun mezkûr yasanın 12’nci maddesinde öngörülen kurallar ışığında Hüseyin Said’in başvurusunu değerlendirmesi ve bir karar vermesi gerektiğini vurguladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi Dairesi, 10 Ağustos 2016’da turistik minibüs “T” izni için Trafik Dairesi’ne başvurduğunu ancak bir netice alamadığını iddia ederek soruşturma talep eden Hüseyin Said’in başvurusunu değerlendirerek hazırladığı raporu açıkladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı imzasıyla açıklanan raporda, Trafik Dairesi Müdürlüğü’nün Hüseyin Said’in başvurusuna cevap vermeyerek KKTC Anayasası’nın 76’ncı ve İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesine aykırı davrandığı vurgulandı.

Raporun sonuç kısmında şu ifadelere yer verildi:

“Netice itibariyle, 10 Kasım 1978 tarihli Bakanlar Kurulu kararı iş araçları Güney Kıbrıs’ta kalan veya hadiseler esnasında iş araçlarını yitiren kişileri kapsamakta idi. Mezkûr karara göre bu hak sadece 6 ay için geçerli idi veya bu hakkın kullanımı için öngörülen süre 6 ay idi. Merhum İbrahim H. Said söz konusu hakkını kararın öngördüğü 6 aylık süre zarfında kullanmadığından gümrük muafiyetinden yararlanma hakkı ortadan kalkmıştır ve/veya bu sürenin sonunda otobüs ve/veya araç ile ilgili devredilecek bir hak kalmamıştır. Bu durumda İzin Kurulu Sayın Said’in başvurusunu 50/2000 sayılı Yasanın 12’nci maddesi tahtında değerlendirmesi ve bir karara vararak cevap vermesi gerekmektedir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ombudsman’ın “miras yoluyla “T” izni başvurusuyla ilgili raporu29 Haziran 2018 Cuma 14:55
  • Burcu: "Tüketiciler Kuzey’den alışveriş yapmamaları yönünde resmen tehdit ediliyor”29 Haziran 2018 Cuma 14:45
  • Dev-İş: “Sendikasız, güvencesiz, kuralsız ve uzun saatler çalıştırmak iş kazalarının temel nedeni”29 Haziran 2018 Cuma 14:33
  • İnşaat işçisi Yavuz Bay intihar mı etti?29 Haziran 2018 Cuma 12:58
  • "Başsavcılık'ın görüşüne göre meclis tatil günlerinde de toplanabilir... Başka söze gerek yok"29 Haziran 2018 Cuma 12:55
  • Bakan Atakan müjdeyi verdi, kimse işini kaybetmeyecek29 Haziran 2018 Cuma 12:45
  • Devlet Piyangosu çekildi29 Haziran 2018 Cuma 11:00
  • Bakan Çeler'den "iş kazası" açıklaması29 Haziran 2018 Cuma 10:35
  • Meclis Heyeti Brüksel’de29 Haziran 2018 Cuma 09:55
  • 18 yaşındaki Bay, kurtarılamadı29 Haziran 2018 Cuma 09:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti