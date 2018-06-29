Ombudsman’ın “miras yoluyla “T” izni başvurusuyla ilgili raporu

Ombudsman, İzin Kurulu’nun mezkûr yasanın 12’nci maddesinde öngörülen kurallar ışığında Hüseyin Said’in başvurusunu değerlendirmesi ve bir karar vermesi gerektiğini vurguladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi Dairesi, 10 Ağustos 2016’da turistik minibüs “T” izni için Trafik Dairesi’ne başvurduğunu ancak bir netice alamadığını iddia ederek soruşturma talep eden Hüseyin Said’in başvurusunu değerlendirerek hazırladığı raporu açıkladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı imzasıyla açıklanan raporda, Trafik Dairesi Müdürlüğü’nün Hüseyin Said’in başvurusuna cevap vermeyerek KKTC Anayasası’nın 76’ncı ve İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesine aykırı davrandığı vurgulandı.

Raporun sonuç kısmında şu ifadelere yer verildi:

“Netice itibariyle, 10 Kasım 1978 tarihli Bakanlar Kurulu kararı iş araçları Güney Kıbrıs’ta kalan veya hadiseler esnasında iş araçlarını yitiren kişileri kapsamakta idi. Mezkûr karara göre bu hak sadece 6 ay için geçerli idi veya bu hakkın kullanımı için öngörülen süre 6 ay idi. Merhum İbrahim H. Said söz konusu hakkını kararın öngördüğü 6 aylık süre zarfında kullanmadığından gümrük muafiyetinden yararlanma hakkı ortadan kalkmıştır ve/veya bu sürenin sonunda otobüs ve/veya araç ile ilgili devredilecek bir hak kalmamıştır. Bu durumda İzin Kurulu Sayın Said’in başvurusunu 50/2000 sayılı Yasanın 12’nci maddesi tahtında değerlendirmesi ve bir karara vararak cevap vermesi gerekmektedir.”