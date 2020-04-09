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On binlerce kişi, karantinanın kalkmasının ardından, Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'ı terk etti

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On binlerce kişi, karantinanın kalkmasının ardından, Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'ı terk etti
On binlerce kişi, karantinanın kalkmasının ardından, Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'ı terk etti

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ilk olarak ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde 76 gündür devam eden karantinanın sona ermesiyle on binlerce kişi kenti terk etti.

Dünya genelinde 90 binden fazla can kaybına neden olan ve korona virüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentindeki karantina dönemi 7 Nisan'da sona ermişti. Yaklaşık 11 haftalık karantina sürecinin ardından Vuhan'da tren ve uçak seferleri tekrar başlatılırken, otobanlar da yeniden açıldı.

Salgın nedeniyle kentte mahsur kalan on binlerce Çinli, yaklaşık 76 gün sonra Vuhan'ı terk etmeye başladı. Vuhan'da otoyollarda, tren istasyonlarında ve havaalanında yoğunluk yaşandı. Yetkililer tarafından karşılanan yolcular, kendilerine devlet tarafından verilen sağlık kodlarını gösterdikten ve vücut ısıları ölçüldükten sonra istasyonlara girebiliyor. Vatandaşlardan ayrıca enfeksiyon riskini azaltmak için maske takmayı sürdürmeleri isteniyor.

Çin'in Shandong eyaletinde doğduğunu, Vuhan'da çalıştığını belirten Guo Lei, "Memleketime dönmek için sabırsızlanıyorum. Sekiz yıl Vuhan'da yaşadım. Bahar şenliği tatili sırasında akrabalarım şehre geldi ve malları teslim etmeme yardım etti. Salgın nedeniyle burada hepimiz mahsur kaldık" dedi.

Vuhan'da otoban gişelerinde görevli personel Fang Jing, "Karantinanın kaldırıldığını gördüğüm için çok mutluyum. Trafiğin yeniden açılması, salgın durumun düzeldiğini ve son 2 aydaki sıkı çalışmamızın karşılığını verdi. Salgın henüz sona ermediğinden kendimizi hala virüsten korumamız ve yolculara kişisel sağlığa dikkat etmelerini hatırlatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çin'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 335’e ulaştı. Şu ana dek toplam 77 bin 370 kişi hastanelerden taburcu edildi. Komisyon, Çin ana karasında 63 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, bunlardan 2’sinin Guangdong eyaletinde görüldüğünü, diğer 61 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi. Ülkedeki yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı ise bin 103’e çıktı.

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