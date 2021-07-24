ORC anketi: ‘Cumhur ittifakı’ yüzde 50’ye ‘uzak’

Araştırma şirketi, 13-18 Temmuz tarihlerinde 36 kentte 4 bin 520 kişiyle yüz yüze yapıldığı belirtilen anketin sonuçlarını Twitter hesabından duyurdu.
Buna göre AKP yüzde 33,4’le ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 25’le ikinci, İYİ Parti ise yüzde 12,5’le üçüncü sırada.
Dördüncü en büyük parti yüzde 9,8’le MHP olurken, bunu yüzde 8’le HDP takip etti.
Muharrem İnce’nin Memleket Partisi yüzde 1,5, Mustafa Sarıgül’ün Türkiye Değişim Partisi’nin yüzde 1 oyu olduğu görüldü.
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