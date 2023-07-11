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''Orta sınıf'' giderek dibe vuruyor

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Ülke, tarihinin en ağır enflasyonunu yaşadığımız günlerden geçiyor. A’dan Z’ye her şeye sürekli zam geliyor. Toplum, ekonomik anlamda ciddi bir çöküşün içinde.
''Orta sınıf'' giderek dibe vuruyor

Ülke, tarihinin en ağır enflasyonunu yaşadığımız günlerden geçiyor. A’dan Z’ye her şeye sürekli zam geliyor. Toplum, ekonomik anlamda ciddi bir çöküşün içinde. “Orta sınıf” denilen kesim giderek dibe vuruyor. Çiftçisi hayvancısı iflas ediyor, esnaf sos veriyor. Düşük ücretle çalışan özel sektördeki insanlar geçinemiyor. Özetle “orta direk” çöktü çöküyor.

Esnaf ve zanaatkarlar Odası bir aylık asgari ücretin karşılığı olarak 60 kilo et alınabilirken bugün 25 kile et alınabildiğine işaret etti ve orta sınıfın yıllardır oynanan oyunlarla çöktüğünü asgari ücretlinin açlığa sürüklendiğini belirtti.

Asgari ücretlinin gıdaya ayırdığı pay yüzde 40’ları aşıyorsa, kira ile birlikte yüzde 80’leri buluyorsa o ülkede yaşam bitmiştir” şeklinde görüş belirten Oda, asgari ücretliye ve yoksula bütçeden pay ayrılması ihtiyaç duyan sektörlere ise sosyal güvenlik primlerinde ciddi destek sağlanmasını talep etti.

Halkın Sesi

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