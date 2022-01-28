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Otel Kasası Açıldı.. Demirci Ustası Suçlanıyor

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Cratos Otel'in kasasında çalınan para ile ilgili tutuklanan zanlının avukatı müvekkilinin demirci ustası olduğu için kasayı açtığını söyledi
Otel Kasası Açıldı.. Demirci Ustası Suçlanıyor

Girne’de meydana  hırsızlık olayıyla ilgili tutuklanan Ümit Y. mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Yalgı Döşenci, zanlının 2020 yılı Aralık ayı içerisinde Girne’de faaliyet gösteren Cratos Casino’nun kasasının açılması meselesiyle ilgili tutuklandığını söyledi. Polis,  Kemal Bozoğlu’nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ellerine bir fotoğraf ulaştığını, resimde casionun bahçesinde çekilmiş resimde arkası dönük olan bir şahsın zanlı olabileceğine dair şüphe olduğunu bu yönde araştırma yapacaklarını ifade etti.  Polis, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Hamza Ruso ise müvekkilinin demirci ustası olduğunu, sırf bu mesleği yapıyor diye kasayı açtığının iddia edildiğini, ayrıca fotoğraftaki şahsın kim olduğuna dair tespit yapılmadığını söyledi. Ruso, şikayetçi konumunda olan Kemal Bozoğlu’nun da mal sahibi olmadığını, bu nedenle şikayetinin dikkate alınmamasını gerektiğini ifade etti. Ruso, dava dosyasındaki belgelerde kasadaki 28 milyon liranın başka bir kasaya aktarıldığına ve otel müdürünün teslim aldığına dair belge olduğunu ifade ederek, ”Kasada para olduğuna dair polis şahadet vermedi. Kasanın içerisinde ne olduğu da söylenmedi” dedi. Savunma, zanlının soruşturmaya etki edemeyeceğini ifade ederek, teminatla serbest bırakılmasının talep etti.

Mahkeme aktarılan olguları değerlendirdi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir, soruşturmanın erken bitirilmesi için direktif verdi.

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