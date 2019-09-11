  • BIST 101.922
  • Altın 276,167
  • Dolar 5,7509
  • Euro 6,3240
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Otellerin Ağustos 2019 Doluluk Oranları Açıklandı

» »
Otellerin Ağustos 2019 Doluluk Oranları Açıklandı
Otellerin Ağustos 2019 Doluluk Oranları Açıklandı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ne Üye Otellerin Ağustos 2019 doluluk oranları açıklandı. 5 yıldızlı otellerde geçtiğimiz yıla göre %9, küçük otellerde ise %2’lik artış oldu. Otellerin Ağustos 2019 ayında doluluk oranı ortalaması ise yüzde 64 oldu
KITOB’ un; otel sınıfına giren ve 1’den 5’e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalovlar, tatil köyleri, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerin, Ağustos 2019 ayına ilişkin dolulukları aşağıdaki şekildedir:

1) 5 yıldızlı büyük tesislerin dolulukları Ağustos 2019 ayında %75 oranında olmuştur. Buna göre;

a)Geçen Temmuz 2019 ayına göre %3 oranında bir artış gerçekleşirken,

b)Geçen Ağustos 2018 yılına göre %9 oranında bir yükseliş olmuştur.

2) Küçük otellerin Ağustos 2019 ayında doluluk oranı %54 olmuştur. Buna göre;

a)Geçen Temmuz 2019 ayına göre %13 oranında bir artış yaşanırken,

b)Geçen Ağustos 2018 yılına göre %2 ‘lik bir yükseliş olmuştur.

3)Tüm Otellerin Ağustos 2019 ayında doluluk oranı ortalaması ise %64 olmuştur.

a)Geçen Temmuz 2019 ayına göre %6 oranında bir artış olurken,

b)Geçen Ağustos 2018 yılına göre de %6 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sürücülerin dikkatine!11 Eylül 2019 Çarşamba 15:58
  • Emrah Yeşilırmak isyan etti: Siz hiç çaresizlik içinde sabaha kadar cenaze evinde oturdunuz mu?11 Eylül 2019 Çarşamba 15:44
  • Dünya Basın Konseyi Bakü’de ziyaretlerde bulundu11 Eylül 2019 Çarşamba 14:53
  • Sivil Savunma’dan bölgesel tatbikat11 Eylül 2019 Çarşamba 14:42
  • Tarım Bakanı Oğuz, Anamur Belediye Başkanı Kılınç’la görüştü11 Eylül 2019 Çarşamba 14:39
  • Adli yıl açılış töreni yerine basın toplantısı yapılacak11 Eylül 2019 Çarşamba 14:37
  • Tatar, Anamur Belediyesi ile Anamur Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerini kabul etti11 Eylül 2019 Çarşamba 14:37
  • Kotak anıldı11 Eylül 2019 Çarşamba 14:17
  • Bu bölgelere 7 saat elektrik verilemeyecek11 Eylül 2019 Çarşamba 14:14
  • Polis denetimleri: 3 kişi tutuklandı11 Eylül 2019 Çarşamba 13:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti