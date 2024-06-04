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Oto Galeri Patlaması: Denetimsizlik ve Kara Para Aklama İddiaları

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Sektördeki Denetim Eksikliği Var
Oto Galeri Patlaması: Denetimsizlik ve Kara Para Aklama İddiaları

Son dönemde ülkede oto galerilerin sayısı adeta mantar gibi çoğalıyor. Her köşe başında bir galeri açılırken, apartmanların altlarında, iki ev arasında ya da bahçelerinde dahi bu işletmelerin kurulmasına sıkça rastlanıyor. Caddelerde adım başı bir galeriye rastlamak mümkün hale gelirken, bu sektörde yeterli denetimin yapılmadığına dair ciddi endişeler bulunuyor.

Lüks Araçlar ve Yabancı Müşteriler

Oto galerilerin vitrinlerinde Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley gibi lüks araç markaları sıklıkla yer alıyor. 150-200 bin hatta 300 bin Sterlin değerindeki bu araçlar, genellikle yabancılar tarafından satın alınıyor. Lüks araçların oluşturduğu bu gösterişli sahne, oto galerilerin ardında dönen büyük miktarda paranın kaynağı ve akıbeti konusunda şüpheleri beraberinde getiriyor.

Kara Para Aklama İddiaları

Uzun zamandır galeriler aracılığıyla yürütülen kara para aklama operasyonlarının bu sektörün arkasındaki asıl güç olduğu iddia ediliyor. "Bu paranın kaynağı nereden geliyor? Elde edilen gelir nereye gidiyor? Galeri sahipleri ne kadar vergi veriyor ve ne kadar denetleniyor?" gibi sorular, cevapsız kalmaya devam ediyor.

Kripto Para ile Satış ve Gümrük Ödemeleri

Ülkemizde kripto para ile işlemler yasal olmamasına rağmen bazı galerilerin üzerinde "Kripto para ile satış yapılır" ifadeleri yer alıyor. Bu durum, kripto paranın denetimsizliği ve izlenebilirliğinin zorluğu nedeniyle sektördeki karanlık işlemleri daha da artırıyor. Ayrıca, araçların gümrük ödemeleri için devlete verilen birçok çekin karşılıksız olduğu ve devletin bu nedenle zarara uğratıldığı belirtiliyor.

Sektördeki Denetim Eksikliği

Oto galeri sektöründe dönen yüklü paraların ve yapılan işlemlerin denetlenmemesi, hem ekonomik açıdan hem de toplumsal açıdan ciddi riskler taşıyor. Devletin bu sektördeki denetim mekanizmalarını güçlendirmesi, vergilendirme süreçlerini şeffaflaştırması ve kara para aklama gibi illegal faaliyetlerle mücadele etmesi gerekiyor.

Oto galeri sektöründeki bu patlama ve beraberinde getirdiği sorunlar, yetkililerin acil olarak ele alması gereken önemli bir mesele olarak öne çıkıyor.

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