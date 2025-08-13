  • BIST 10949.95
Ötüken bölgesi açıklarında 25 düzensiz göçmen tespit edildi.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli tarafından dün saat 23.00 sularında, Ötüken bölgesi açıklarında icra edilen denetim ve devriye görevi esnasında, yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 25 düzensiz göçmen tespit edilerek, yakalandı.

Yakalanan şahıslar, gerekli kimlik tespit ve sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından ilgili yasal işlemler için yetkili makamlara teslim edildi.

