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Ozanköy Şehitleri anılıyor

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Ozanköy Şehitleri 22 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 9.00’da düzenlenecek bir törenle anılıyor.
Ozanköy Şehitleri anılıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törende, 1963-1974 yıllarında şehit olan 5 Ozanköylü;  “Ali Ahmet Barut Kaşıkçı,  Nuh Ahmet, Necmi Ali Kaya, Halil İbrahim Recep,  Mustafa Hasan Yavaş” anılacak. Tören Ozanköy Şehitleri (1963-1974) Anıtı'na çelenklerin konulması ile başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından bayraklar göndere çekilecek.

Anma töreni, şiir okunmasının ve konuşmaların yapılmasının ardından sona erecek.

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