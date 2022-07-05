  • BIST 2.402,75
  • Altın 984.476
  • Dolar 16.9732
  • Euro 17.4828
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAHalil Falyalı soruşturması tamamlandı

Özçınar, AK Yerel ve Bölgesel Yönetimler komite toplantısına katıldı

» »
Özçınar, AK Yerel ve Bölgesel Yönetimler komite toplantısına katıldı
Özçınar, AK Yerel ve Bölgesel Yönetimler komite toplantısına katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin İdari İşler Komite Toplantısı’na çevirimiçi olarak katıldı.

 

Toplantıda, İdari İşler Komitesi’nin Başkan Yardımcılığı seçimi de yapıldı. Linda Gillham Komite’nin 5’inci Başkan Yardımcısı oldu.

 

Toplantıda, nefret söylemi ve sahte haberler, bölgesel kimlikler, akıllı şehirler ve bölgeler, Avrupa Kent Tüzüğü, Avrupa Demokrasi ve Yönetim Komitesi ile işbirliği, Komite’nin çalışma programı konuları ele alınarak, görüş alışverişinde bulunuldu.

 

Toplantıda ayrıca, Kongre Genel Sekreteri Andreas Kiefer, Avrupa Konseyi ve Kongre faaliyetleri son gelişmeleri ile ilgili bilgilendirmeler yaptı.

 

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, toplantının son derece verimli geçtiğini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barçın: Asgari Ücret 10 bin 973 TL olmalı!05 Temmuz 2022 Salı 10:55
  • Erhürman sert çıktı: Yetti artık, gidin!05 Temmuz 2022 Salı 10:55
  • Kıb-Tek'ten önemli açıklama05 Temmuz 2022 Salı 10:48
  • Akyiğit: Elektrik krizinin çözümüne yönelik çalışma başlattık05 Temmuz 2022 Salı 10:45
  • EL-SEN'den açıklama!05 Temmuz 2022 Salı 10:40
  • Çoli: Geriye dönük 2 aylık bursun yatırılması için çalışma yapıyoruz05 Temmuz 2022 Salı 10:23
  • Avcıoğlu "Mobil Treyler Santralleri = 33 Cent($)/kWs" olacak!05 Temmuz 2022 Salı 09:25
  • Başbakan Üstel: Elektrik kesintilerinin baş müsebbibi, yakıt ihalesini üstlenen ancak taahhütleri yerine getiremeyen firmadır05 Temmuz 2022 Salı 09:17
  • Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye elektrik05 Temmuz 2022 Salı 09:14
  • Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye elektrik alınmaya başlandı05 Temmuz 2022 Salı 09:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti