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Özçınar: “Ekiplerimiz Titizlikle Çalışıyor”

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Güzelyurt Belediyesi Kolluk ve Sağlık Birimi, denetim kuruluşu ile birlikte kasap, restaurant ve fırın gibi halk sağlığını doğrudan etkileyen işletmelere yönelik denetimlerini artırdı.
Özçınar: “Ekiplerimiz Titizlikle Çalışıyor”

Güzelyurt Belediyesi Kolluk ve Sağlık Birimi, denetim kuruluşu ile birlikte kasap, restaurant ve fırın gibi halk sağlığını doğrudan etkileyen işletmelere yönelik denetimlerini artırdı.

Güzelyurt Belediyesi Kolluk Birimi 25-26 ve 27 Şubat tarihlerinde gece de olmak üzere gün içerisinde denetim kapsamındaki işletmelerin kalite ve hijyen gibi kontrollerini büyük bir titizlikle yaptı. 

3 gün gün süren denetimlerde fırınlar, cafe ve restorantların özellikle mutfak bölümleri/imal yerleri titizlikle incelenerek, kurallara aykırı olan uygulamalar için uyarı yapılarak rapor tutuldu.

ÖZÇINAR “Ekiplerimiz Titizlikle Çalışıyor”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar konuyla ilgili yaptığı açıklamada vatandaşların sağlığı için zabıta ekiplerinin büyük bir titizlikle çalıştığını belirterek, denetimlerin kent genelinde yapılmaya devam edeceğini söyledi.

Halk sağlığını doğrudan etkileyen unsurların göz ardı edilemeyeceğine dikkat çeken Özçınar, zabıta ekiplerinin gerekli gördükleri hususlarda uyarı yaptığını ve bunların takipçisi olacaklarını söyledi.  Yapılan denetimlerin, işletme sahiplerini de sağlıklı koşullarda hizmet vermeye doğru yönlendirdiğine işaret eden Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, denetimlerin tüm sektörler bazında devam edeceğini vurguladı.

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